Мадьяр озаботился правами венгров в Украине

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, который вскоре станет премьер-министром Венгрии, потребовал расширения прав венгерского меньшинства в Украине до того, как он одобрит начало переговоров о вступлении Украины в сообщество. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Мадьяр во время встречи с главой Европейского совета Антониу Коштой выдвинул требования, которые частично совпадают с позицией действующего премьера Венгрии Виктора Орбана. Они касались, в частности, доступа венгерского меньшинства к образованию на родном языке.

Агентство отметило, что встреча Мадьяра и Кошты прошла «не так позитивно», как его переговоры с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, хотя позже будущий премьер Венгрии охарактеризовал диалог с главой Европейского совета как «полезный и конструктивный». Bloomberg также указал, что жесткая позиция Мадьяра может разочаровать Киев и Брюссель, которые надеялись, что уход Орбана «придаст импульс» процессу вступления Украины в ЕС.

Мадьяр будет избран премьером на первом заседании парламента нового созыва 9 мая. Его партия победила на выборах 12 апреля и получила более двух третей мест в высшем законодательном органе.