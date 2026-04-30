Турецкий генерал устроил авиашоу над стадионом и лишился должности

Четвертьфинальный матч Кубка Турции между «Коньяспором» и «Фенербахче» превратился в громкий скандал после неожиданного авиашоу прямо над стадионом.

Во время игры над ареной внезапно появились истребители F-16 Fighting Falcon и военные вертолеты, что сначала шокировало как игроков, так и болельщиков.

Как выяснилось позже, это был не случайный пролет и не учения. Инициатором «поддержки» стал генерал-майор Мете Куш, известный как страстный фанат «Коньяспора». Именно он организовал полеты авиации над стадионом, чтобы мотивировать любимую команду.

Матч завершился минимальной победой «Коньяспора» (1:0) после решающего пенальти в компенсированное время.

По данным турецких СМИ, генерала отстранили от должности и перевели в штаб ВВС в Анкаре — многие расценили это как понижение в должности.