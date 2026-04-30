Чехия хочет с Бакинским метрополитеном
Зерно и удобрения в Армению транзитом через Азербайджан

Сегодня в Армению транзитом через Азербайджан отправлена очередная партия российского зерна и удобрений.

Состав из семи вагонов отправился со станции «Баладжары» в пригороде Баку.

В Армению отправлены четыре вагона с зерном весом 279 тонн и три вагона с удобрениями весом 203 тонны.

Далее состав проследует через станцию «Бёюк-Кясик» в Грузию, откуда направится в Армению.

Ранее в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 25 тыс. тонн российского зерна, более 1 600 тонн удобрений и 68 тонн гречихи.

Напомним, помимо транзита продолжается и экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. На сегодняшний день из Азербайджана в Армению было экспортировано более 8 500 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2 955 тонн бензина АИ-95.

