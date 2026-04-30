Кямаледдин Гейдаров выслушал проблемы жителей Нахчывана

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров принял в городе Нахчыване жителей Нахчыванской Автономной Республики.

Прием прошел в соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и согласно графику приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти в регионах республики.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, прием состоялся в административном здании Министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики.

Вначале Кямаледдин Гейдаров посетил памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву в городе Нахчыване, возложил цветы.

Затем глава МЧС рассмотрел обращения пришедших на прием граждан. Большая их часть была решена на месте. По некоторым вопросам руководителям структур МЧС были даны поручения о немедленном принятии мер в соответствии с законодательством. Граждане, пришедшие на прием, поблагодарили президента страны за созданные условия для оперативного и своевременного рассмотрения их обращений.