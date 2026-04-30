Кремль об идее переговоров по Украине в Азербайджане

Речи о том, чтобы использовать Азербайджан в качестве площадки для переговоров по российско-украинскому урегулированию, «пока нет». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Об этом речи пока не идет», - сказал Песков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева использовать Азербайджан в качестве площадки для переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Азербайджан на минувшей неделе заявил о готовности провести следующий раунд переговоров с Россией на территории Азербайджана. Он добавил, что Киев открыт к возобновлению трехстороннего формата с участием американских партнеров при условии готовности Москвы к дипломатии.