Лукашенко и Пезешкиан обсудили ситуацию в регионе Персидского залива

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Персидском заливе. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Пезешкиан проинформировал Лукашенко о текущей ситуации в регионе Персидского залива, а также о позиции Тегерана в переговорах с США.

Собеседники отметили, что основным препятствием для достижения мирных договоренностей остается отсутствие взаимного доверия.

Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул заинтересованность Беларуси в скорейшем урегулировании конфликта.

Президент Ирана поблагодарил его за принципиальную и последовательную позицию.