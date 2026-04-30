Лукашенко и Пезешкиан обсудили ситуацию в регионе Персидского залива

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Персидском заливе. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Пезешкиан проинформировал Лукашенко о текущей ситуации в регионе Персидского залива, а также о позиции Тегерана в переговорах с США.
Собеседники отметили, что основным препятствием для достижения мирных договоренностей остается отсутствие взаимного доверия.
Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул заинтересованность Беларуси в скорейшем урегулировании конфликта.
Президент Ирана поблагодарил его за принципиальную и последовательную позицию.