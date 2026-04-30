Парк AZAL пополнился самолетом Airbus A320neo

В пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines сообщили, что введение в эксплуатацию нового воздушного судна направлено на предоставление пассажирам более комфортных условий для путешествий.

В долгосрочной стратегии развития AZAL приоритетными направлениями остаются поэтапная модернизация флота и расширение маршрутной сети. Включение нового самолета в состав флота имеет важное значение для оптимизации операционных расходов, снижения воздействия на окружающую среду, повышения качества обслуживания пассажиров, а также расширения географии полетов.

Airbus A320neo обладает дальностью полета до 6300 км и отличается повышенной топливной эффективностью за счет двигателей нового поколения. Расход топлива и уровень углеродных выбросов на одно пассажирское место снижены примерно на 20%. Современная кабина Airspace с гибкой конфигурацией предусматривает увеличенное личное пространство, более комфортные кресла и багажные полки увеличенного объема (XL bins). Кроме того, самолет оснащен бортовой системой развлечений, мониторами, установленными в бизнес-классе, а также высокоскоростным интернетом. Пассажиры бизнес-класса и участники программы AZAL Miles с определенным статусом смогут пользоваться Wi-Fi бесплатно.