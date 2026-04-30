Чехия хочет с Бакинским метрополитеном
Парк AZAL пополнился самолетом Airbus A320neo

15:59 818

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL), входящая в состав группы компаний AZCON Holding, усилила свой флот очередным современным самолетом типа Airbus A320neo.

В пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines сообщили, что введение в эксплуатацию нового воздушного судна направлено на предоставление пассажирам более комфортных условий для путешествий.

В долгосрочной стратегии развития AZAL приоритетными направлениями остаются поэтапная модернизация флота и расширение маршрутной сети. Включение нового самолета в состав флота имеет важное значение для оптимизации операционных расходов, снижения воздействия на окружающую среду, повышения качества обслуживания пассажиров, а также расширения географии полетов.

Airbus A320neo обладает дальностью полета до 6300 км и отличается повышенной топливной эффективностью за счет двигателей нового поколения. Расход топлива и уровень углеродных выбросов на одно пассажирское место снижены примерно на 20%. Современная кабина Airspace с гибкой конфигурацией предусматривает увеличенное личное пространство, более комфортные кресла и багажные полки увеличенного объема (XL bins). Кроме того, самолет оснащен бортовой системой развлечений, мониторами, установленными в бизнес-классе, а также высокоскоростным интернетом. Пассажиры бизнес-класса и участники программы AZAL Miles с определенным статусом смогут пользоваться Wi-Fi бесплатно.

«В настоящее время флот AZAL насчитывает 25 воздушных судов. Авиакомпания, определившая повышение качества пассажирского опыта и расширение маршрутной сети в числе ключевых приоритетов, планирует увеличить его до более чем 50 самолетов к 2032 году. Это является важным шагом на пути к укреплению позиций страны в качестве регионального транзитного хаба, а также к вхождению в число передовых авиакомпаний с одним из самых современных и энергоэффективных парков воздушных судов», - сказали в AZAL.

Видео церемонии встречи воздушного судна доступно по следующей ссылке: https://youtube.com/shorts/BTzrMcmtyqA?feature=share.

