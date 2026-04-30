Кремль: Один разговор Путина и Трампа не решит проблем...

Одного телефонного разговора между президентами России и США недостаточно для улучшения ситуации в мире, учитывая «концентрацию конфликтов», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«К сожалению, концентрация конфликтов настолько велика и настолько серьезные последствия целого ряда конфликтов для международной обстановки и для международной экономики, что, конечно, очень сложно эти тенденции прекратить в один момент», — приводят слова Пескова российские СМИ. Он добавил, что телефонные разговоры президентов могут согласовываться очень быстро.

Вчера президенты России и США провели очередной телефонный разговор. Он состоялся по инициативе Кремля и продлился около полутора часов. Во время беседы Путин заявил о готовности объявить перемирие к Дню Победы. По словам же Трампа, объявить «небольшое перемирие» предложил он.

Кроме того, Песков заявил, что для реализации «решения» президента РФ Владимира Путина объявить перемирие 9 мая «реакция» Киева не нужна, но было бы логично, если бы президент Владимир Зеленский на нее ответил. «Она (реакция) и не нужна для этого, это решение главы российского государства, и оно будет реализовываться», - сказал Песков.

«Речь идет о Дне Победы, но когда именно (перемирие) вступит в силу и когда именно прекратит действие, это будет решать президент. Пока этого решения еще по конкретике не принималось», — рассказал Песков.

Песков также заявил, что в Кремле не слышали реакции Киева на «выраженную готовность объявить перемирие к Дню Победы».

В четверг президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил своей команде уточнить у США детали российского предложения. «Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем», — уточнил Зеленский и выразил готовность к долгосрочному прекращению огня.