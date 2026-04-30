Пашинян о российских пограничниках в Армении

Армянские пограничники будут размещаться на участках границы с Ираном и Турцией поэтапно, по мере усиления возможностей государства, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга.

«Хочу отметить, что мы также платим российским пограничникам за охрану границы. Были случаи, когда российские партнеры поднимали вопрос о повышении этих выплат, поскольку текущих средств недостаточно для предоставления данной услуги.

По мере роста ресурсов армянские пограничники могли бы брать под контроль больше участков границы, а российские партнеры могли бы продолжать работать в рамках той суммы, которая приемлема для Армении», — отметил Пашинян.