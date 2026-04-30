Китай не подливает масла в огонь

Китай не осуществляет поставки Ирану систем противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

«Мы неоднократно отвечали на подобные вопросы и выступаем против распространения недостоверной информации», - подчеркнул официальный представитель на брифинге, отвечая на вопрос журналиста, который попросил подтвердить информацию о том, что на фоне вооруженного конфликта Ирана и США китайская сторона якобы «предоставляет Тегерану системы ПВО и беспилотники, готовится их поставить Ираку».

Как уточнил официальный представитель, Китай поддерживает с Ираком дружественные межармейские отношения. Чжан Сяонган отметил, что КНР контролирует экспорт военной продукции, «продвигает сотрудничество с дружественными странами, играет конструктивную роль в обеспечении регионального, а также глобального мира и стабильности».

Китай не занимается извлечением выгоды из американо-иранского вооруженного конфликта, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

«Китай не выступает в качестве инициатора этого кризиса, как и не относится к вовлеченным сторонам. Мы никогда не подливали масла в огонь и не пытались извлечь выгоду из ситуации, всегда стремились содействовать прекращению огня и завершению боевых действий», - сообщил он на брифинге.

«Этой войны не должно было произойти, она не приносит пользы ни одной из сторон», - подчеркнул Чжан Сяоган.

Он добавил, что Пекин продолжит содействовать деэскалации в соответствии с предложениями, выдвинутыми председателем КНР Си Цзиньпином, будет «играть конструктивную роль для окончательного достижения прочного мира и стабильности на Ближнем Востоке».