Погоня в Эгейском море между азербайджанцем и греческой береговой охраной

По сообщению греческих СМИ, суд признал мужчину, обвиняемого в незаконной перевозке 43-летнего гражданина Турции в Грецию на гидроцикле, виновным по предъявленным ему обвинениям. Вердикт суда был вынесен после сделки, заключенной азербайджанцем с греческой прокуратурой. Гражданин Азербайджана признал себя виновным, получив тем самым относительно мягкий приговор - 3 года и 2 месяца лишения свободы.

Апелляционный суд города Додеканес в Греции вынес приговор по делу 22-летнего азербайджанца, обвиняемого в участии в торговле людьми.

Согласно информации, 22 июля 2025 года патрульный катер береговой охраны Греции, находившийся на плановом патрулировании, заметил гидроцикл, движущийся на высокой скорости от побережья Турции в направлении северо-западного побережья Сими (остров в Эгейском море, входит в группу островов Додеканес - ред.).

Гидроцикл высадил иностранца в районе Агиос Эмилианос, после чего на высокой скорости направился к турецкому побережью. Началась погоня, во время которой гидроцикл совершал опасные маневры. Экипаж патрульного катера наконец остановил гидроцикл, его 22-летний водитель, иностранец (гражданин Азербайджана), был арестован и доставлен в порт Сими.

В ходе расследования сотрудники администрации порта Сими выявили еще одного иностранца, который опознал в гражданине Азербайджана своего сообщника. Согласно показаниям иностранца, он отправился утром 22 июля 2025 года из района Датча в Турции, заплатив 2000 евро за перевозку в Грецию. Транспортное средство конфисковала администрация порта Сими.