«Наезды» США на Германию продолжаются

«Очевидно, что мы потратили миллиарды долларов, вложили миллиарды в экономику Германии, и десятки тысяч наших военнослужащих размещены в этой стране. Отношения с союзниками — это улица с двусторонним движением. Соединенные Штаты должны получать отдачу от своих союзников, ведь НАТО — это не только военный, но и политический альянс. Но у нас есть союзники, которые не поддерживают США и говорят вещи, которые, честно говоря, просто не соответствуют действительности», — подчеркнул Уитакер.

Президент США Дональд Трамп вновь выступил с резкой критикой в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца после его комментариев о негативных последствиях ситуации на Ближнем Востоке для мировой экономики.

В своем заявлении в Truth Social Трамп призвал Мерца «не вмешиваться в дела» Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

«Канцлеру Германии следует больше времени уделять прекращению войны между Россией и Украиной, где он оказался совершенно неэффективным, и восстановлению разрушенной страны, особенно в вопросах миграции и энергетики, и меньше вмешиваться в те дела, которые устраняют иранскую ядерную угрозу, тем самым делая мир, включая Германию, более безопасным местом», - написал Трамп.