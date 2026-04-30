«Наезды» США на Германию продолжаются

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер поддержал критику президента США Дональда Трампа в адрес руководства Германии.
«Очевидно, что мы потратили миллиарды долларов, вложили миллиарды в экономику Германии, и десятки тысяч наших военнослужащих размещены в этой стране. Отношения с союзниками — это улица с двусторонним движением. Соединенные Штаты должны получать отдачу от своих союзников, ведь НАТО — это не только военный, но и политический альянс. Но у нас есть союзники, которые не поддерживают США и говорят вещи, которые, честно говоря, просто не соответствуют действительности», — подчеркнул Уитакер.
Президент США Дональд Трамп вновь выступил с резкой критикой в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца после его комментариев о негативных последствиях ситуации на Ближнем Востоке для мировой экономики.
В своем заявлении в Truth Social Трамп призвал Мерца «не вмешиваться в дела» Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.
«Канцлеру Германии следует больше времени уделять прекращению войны между Россией и Украиной, где он оказался совершенно неэффективным, и восстановлению разрушенной страны, особенно в вопросах миграции и энергетики, и меньше вмешиваться в те дела, которые устраняют иранскую ядерную угрозу, тем самым делая мир, включая Германию, более безопасным местом», - написал Трамп.
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал власти Ирана начать переговоры с американской стороной по урегулированию конфликта и «не тянуть время». С таким заявлением он выступил после критики со стороны президента США Дональда Трампа и угрозы вывести часть американского контингента из ФРГ.
Канцлер напомнил, что на прошлой неделе во время саммита ЕС призвал «увеличить санкционное давление на Иран, потому что если Ормузский пролив будет оставаться заблокированным и далее, то это может повлечь серьезные экономические последствия для всех». «Потому наш сигнал заключается том, что Иран должен сесть за стол переговоров, перестать тянуть время, ему нельзя позволить и дальше держать в заложниках весь регион и в конечном итоге весь мир. Военная ядерная программа в Иране должна быть прекращена. Более не должно быть ударов против Израиля и партнеров в регионе», - сказал Мерц в ходе посещения военного полигона сухопутных сил в Мунстере, федеральная земля Нижняя Саксония.