Дело о резонансном ДТП: арест в зале суда

Инара Рафикгызы
17:33 2214

Задержан водитель, обвиняемый в гибели 34-летнего Тебриза Шафиева, трагически погибшего в ДТП в августе прошлого года. Соответствующее решение вынес Бакинский суд по тяжким преступлениям. На заседании под председательством судьи Эльдара Исмаилова Мирджалилу Азизли изменили меру пресечения, он был арестован в зале суда.

На подготовительном заседании суда представитель потерпевшего Садиг Расулов подал ходатайство о возвращении уголовного дела на предварительное следствие, обосновав это тем, что за время его проведения не были прояснены существенные обстоятельства. Судебная коллегия отклонила ходатайство, сославшись на отсутствие грубых нарушений закона в ходе предварительного следствия.

После этого представитель потерпевшего заявил отвод составу суда и потребовал передать уголовное дело другим судьям. Судья указал представителю потерпевшего, что тот подает необоснованные ходатайства от имени представляемого им лица, а отвод всем судьям незаконен.

Представитель потерпевшего, однако, настаивал на своем, заявив, что его действия соответствуют требованиям Уголовно-процессуального кодекса. И сообщил, что на следующем заседании подаст ходатайство об отводе судей уже от своего имени.

Судебный процесс был отложен.

Гибель Тебриза Шафиева произошла 16 августа прошлого года. Управляемый им автомобиль внезапно сломался на проспекте Гейдара Алиева в Сураханском районе. Пока мужчина стоял у обочины, следовавший сзади автомобиль врезался в его машину. От удара Шафиева выбросило на соседнюю полосу, где его сбила другая машина.

По данному факту к уголовной ответственности был привлечен водитель Toyota Corolla, врезавшейся в автомобиль потерпевшего, Мирджалил Азизли. В ходе следствия выяснилось, что у него вообще не было водительских прав. Мать погибшего, Наргиз Шафиева, не согласна с ходом следственных действий по делу сына. Она добивается передачи дела прокурору, осуществлявшему процессуальное руководство предварительным следствием, для всестороннего и объективного расследования.

Щукин будет управлять Дагестаном
Щукин будет управлять Дагестаном
19:27 342
Зеленский призвал не поддаваться на уловку России
Зеленский призвал не поддаваться на уловку России
19:04 688
«Наезды» США на Германию продолжаются
«Наезды» США на Германию продолжаются обновлено 19:01
19:01 1504
Международный валютный фонд дал совет Азербайджану: побольше частного сектора
Международный валютный фонд дал совет Азербайджану: побольше частного сектора
18:25 1040
Крупнейшие учения Франции
Крупнейшие учения Франции
18:12 747
Ильхам Алиев объявлен почетным гражданином Ирпеня
Ильхам Алиев объявлен почетным гражданином Ирпеня
17:36 1625
Дело о резонансном ДТП: арест в зале суда
Дело о резонансном ДТП: арест в зале суда
17:33 2215
Погоня греческой береговой охраны за азербайджанцем в Эгейском море
Погоня греческой береговой охраны за азербайджанцем в Эгейском море
17:07 1831
Кремль об идее переговоров по Украине в Азербайджане
Кремль об идее переговоров по Украине в Азербайджане
15:48 4250
Иран пригрозил: В ОАЭ не останется никаких технологий
Иран пригрозил: В ОАЭ не останется никаких технологий обновлено 19:44
19:44 7464
Кремль: Один разговор Путина и Трампа не решит проблем...
Кремль: Один разговор Путина и Трампа не решит проблем...
16:14 1118

