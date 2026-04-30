Дело о резонансном ДТП: арест в зале суда

На подготовительном заседании суда представитель потерпевшего Садиг Расулов подал ходатайство о возвращении уголовного дела на предварительное следствие, обосновав это тем, что за время его проведения не были прояснены существенные обстоятельства. Судебная коллегия отклонила ходатайство, сославшись на отсутствие грубых нарушений закона в ходе предварительного следствия.

Задержан водитель, обвиняемый в гибели 34-летнего Тебриза Шафиева, трагически погибшего в ДТП в августе прошлого года. Соответствующее решение вынес Бакинский суд по тяжким преступлениям. На заседании под председательством судьи Эльдара Исмаилова Мирджалилу Азизли изменили меру пресечения, он был арестован в зале суда.

После этого представитель потерпевшего заявил отвод составу суда и потребовал передать уголовное дело другим судьям. Судья указал представителю потерпевшего, что тот подает необоснованные ходатайства от имени представляемого им лица, а отвод всем судьям незаконен.

Представитель потерпевшего, однако, настаивал на своем, заявив, что его действия соответствуют требованиям Уголовно-процессуального кодекса. И сообщил, что на следующем заседании подаст ходатайство об отводе судей уже от своего имени.

Судебный процесс был отложен.

Гибель Тебриза Шафиева произошла 16 августа прошлого года. Управляемый им автомобиль внезапно сломался на проспекте Гейдара Алиева в Сураханском районе. Пока мужчина стоял у обочины, следовавший сзади автомобиль врезался в его машину. От удара Шафиева выбросило на соседнюю полосу, где его сбила другая машина.

По данному факту к уголовной ответственности был привлечен водитель Toyota Corolla, врезавшейся в автомобиль потерпевшего, Мирджалил Азизли. В ходе следствия выяснилось, что у него вообще не было водительских прав. Мать погибшего, Наргиз Шафиева, не согласна с ходом следственных действий по делу сына. Она добивается передачи дела прокурору, осуществлявшему процессуальное руководство предварительным следствием, для всестороннего и объективного расследования.