Ильхам Алиев объявлен почетным гражданином Ирпеня

«У нас как у общины долгая история дружбы и партнерства с азербайджанским народом и лично с Президентом Алиевым. Помимо сотрудничества, нас объединяют тесные культурные и исторические связи, а также общее стремление к миру.

В Ирпене есть парк, улица, лицей и музей, названные в честь врача-офтальмолога, матери Президента Ильхама Алиева — Зарифы Алиевой. С первых дней полномасштабного вторжения Азербайджан и наш город-побратим Лачин всесторонне поддерживают наш город. При содействии правительства Азербайджана нам восстановили лицей «Лингвист» и городскую поликлинику, а совсем скоро в Ирпень прибудут новые электроавтобусы, переданные во время последней встречи наших президентов. В 2026 году при финансировании Азербайджана планируется восстановление Дома культуры, ДЮСШ и объектов жилого фонда.

Поэтому это почетное звание в лице Президента мы также посвящаем всему азербайджанскому народу, который искренне поддерживает Ирпенскую общину и верит в победу Украины!

Благодарю депутатский корпус за принятое решение! Спасибо Президенту Ильхаму Алиеву, правительству, азербайджанскому народу и диаспоре в Украине за то, что вы постоянно помогаете и продолжаете развивать наше партнерство», — заявила и.о. Ирпенского городского головы – секретарь совета Анжела Макеева.