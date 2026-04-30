Ильхам Алиев объявлен почетным гражданином Ирпеня

17:36 1626

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявлен почетным гражданином города Ирпеня (Украина). Соответствующее решение было принято на сегодняшней сессии городского совета Ирпеня.

«У нас как у общины долгая история дружбы и партнерства с азербайджанским народом и лично с Президентом Алиевым. Помимо сотрудничества, нас объединяют тесные культурные и исторические связи, а также общее стремление к миру.

В Ирпене есть парк, улица, лицей и музей, названные в честь врача-офтальмолога, матери Президента Ильхама Алиева — Зарифы Алиевой. С первых дней полномасштабного вторжения Азербайджан и наш город-побратим Лачин всесторонне поддерживают наш город. При содействии правительства Азербайджана нам восстановили лицей «Лингвист» и городскую поликлинику, а совсем скоро в Ирпень прибудут новые электроавтобусы, переданные во время последней встречи наших президентов. В 2026 году при финансировании Азербайджана планируется восстановление Дома культуры, ДЮСШ и объектов жилого фонда. 

Поэтому это почетное звание в лице Президента мы также посвящаем всему азербайджанскому народу, который искренне поддерживает Ирпенскую общину и верит в победу Украины!

Благодарю депутатский корпус за принятое решение! Спасибо Президенту Ильхаму Алиеву, правительству, азербайджанскому народу и диаспоре в Украине за то, что вы постоянно помогаете и продолжаете развивать наше партнерство», — заявила и.о. Ирпенского городского головы – секретарь совета Анжела Макеева.

Щукин будет управлять Дагестаном
Щукин будет управлять Дагестаном
19:27 344
Зеленский призвал не поддаваться на уловку России
Зеленский призвал не поддаваться на уловку России
19:04 691
«Наезды» США на Германию продолжаются
«Наезды» США на Германию продолжаются обновлено 19:01
19:01 1505
Международный валютный фонд дал совет Азербайджану: побольше частного сектора
Международный валютный фонд дал совет Азербайджану: побольше частного сектора
18:25 1040
Крупнейшие учения Франции
Крупнейшие учения Франции
18:12 747
Дело о резонансном ДТП: арест в зале суда
Дело о резонансном ДТП: арест в зале суда
17:33 2216
Погоня греческой береговой охраны за азербайджанцем в Эгейском море
Погоня греческой береговой охраны за азербайджанцем в Эгейском море
17:07 1831
Кремль об идее переговоров по Украине в Азербайджане
Кремль об идее переговоров по Украине в Азербайджане
15:48 4252
Иран пригрозил: В ОАЭ не останется никаких технологий
Иран пригрозил: В ОАЭ не останется никаких технологий обновлено 19:44
19:44 7466
Кремль: Один разговор Путина и Трампа не решит проблем...
Кремль: Один разговор Путина и Трампа не решит проблем...
16:14 1118

