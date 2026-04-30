USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Чехия хочет с Бакинским метрополитеном
Новость дня
Чехия хочет с Бакинским метрополитеном

Поездка в Баку стала проще: Bir активировал NFC-оплату в транспорте для иностранных карт

17:46 501

Bir, первая на Кавказе полностью интегрированная цифровая экосистема, охватывающая банкинг, платежные системы и электронную коммерцию, запускает возможность NFC-оплаты в общественном транспорте с использованием иностранных банковских карт.

Нововведение распространяется на автобусные маршруты, действующие на территории Баку и Апшерона, а также в городе Ханкенди, и охватывает Бакинский метрополитен. Гости, прибывающие в Азербайджан, теперь могут оплачивать проезд в общественном транспорте напрямую с помощью бесконтактных банковских карт иностранных банков, используя технологию tap & pay («приложи и оплати»). Это решение полностью устраняет необходимость в использовании местных транспортных карт, обмене наличной валюты и прохождении дополнительных процедур регистрации.

Удобство оплаты в транспорте вышло на новый уровень

В современных городских условиях интегрированные платежные системы вышли за рамки простого удобства, став главным компонентом инфраструктуры, обеспечивающим доступность, эффективность и инклюзивность. Внося свой вклад в развитие более умной модели мобильности в Азербайджане, экосистема Bir ранее заключила партнерство с ООО K Group (BakıKart) для внедрения первых в стране платежей в общественном транспорте по QR-коду через цифровой кошелек m10, что сделало ежедневные поездки более быстрыми и удобными. В дальнейшем, укрепляя данный сервис и расширяя свою стратегию мобильности через Birbank, Bir активировала платежи по NFC в Бакинском метрополитене и на автобусах, обеспечив полностью бесконтактный опыт пользования общественным транспортом.

Ключевая особенность этой системы в том, что она спроектирована не как закрытая экосистема, а как открытая инфраструктурная модель. Сервис охватывает не только карты Birbank, но и карты других местных банков, формируя полноценную цифровую платежную среду в масштабах города.

Последняя инновация — расширение возможностей NFC-платежей для приема иностранных банковских карт — представляет собой следующий этап, масштабирующий функционал сервиса от локальной интеграции до глобальной доступности. Это достижение демонстрирует, как финтех-решения могут вывести городскую мобильность на новый уровень за счет укрепления общественной инфраструктуры, тем самым внося вклад в цифровую трансформацию страны.

Экосистема Bir объединяет под единым брендом ведущие марки страны – Birbank, Birmarket, m10 и Milliön. Одновременно экосистема сотрудничает с совместными проектами, такими как Trendyol Азербайджан и BakıKart, расширяя сферу своего влияния и обогащая клиентский опыт. Благодаря этой интеграции пользователи могут совершать QR-платежи в сети партнеров и в общественном транспорте, оформлять покупки в рассрочку в Birmarket с помощью Birbank, оплачивать товары на платформе Trendyol Азербайджан с использованием карт рассрочки Birbank, а также пользоваться единой бонусной программой и множеством других инновационных решений. Весь спектр этих возможностей строится на четырех ключевых концепциях экосистемы – Единый вход, Единый бонус, Единый платеж и Единая кредитная платформа. Такой подход обеспечивает клиентам быстрый, удобный, выгодный и безопасный сервис.  

Щукин будет управлять Дагестаном
Щукин будет управлять Дагестаном
19:27 345
Зеленский призвал не поддаваться на уловку России
Зеленский призвал не поддаваться на уловку России
19:04 694
«Наезды» США на Германию продолжаются
«Наезды» США на Германию продолжаются обновлено 19:01
19:01 1506
Международный валютный фонд дал совет Азербайджану: побольше частного сектора
Международный валютный фонд дал совет Азербайджану: побольше частного сектора
18:25 1041
Крупнейшие учения Франции
Крупнейшие учения Франции
18:12 747
Ильхам Алиев объявлен почетным гражданином Ирпеня
Ильхам Алиев объявлен почетным гражданином Ирпеня
17:36 1627
Дело о резонансном ДТП: арест в зале суда
Дело о резонансном ДТП: арест в зале суда
17:33 2218
Погоня греческой береговой охраны за азербайджанцем в Эгейском море
Погоня греческой береговой охраны за азербайджанцем в Эгейском море
17:07 1833
Кремль об идее переговоров по Украине в Азербайджане
Кремль об идее переговоров по Украине в Азербайджане
15:48 4254
Иран пригрозил: В ОАЭ не останется никаких технологий
Иран пригрозил: В ОАЭ не останется никаких технологий обновлено 19:44
19:44 7466
Кремль: Один разговор Путина и Трампа не решит проблем...
Кремль: Один разговор Путина и Трампа не решит проблем...
16:14 1119

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться