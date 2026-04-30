Крупнейшие учения Франции

Франция провела крупнейшие военные учения со времен холодной войны — «Орион-26». Около 12500 солдат из 20 стран приняли участие в 11-недельных учениях, которые завершились сегодня.

Сценарий маневров предполагал ситуацию, когда «Меркурий», враждебная нация, вторгается в «Арнланд», страну, пытающуюся вступить в Европейский союз. В учениях были задействованы танки, вертолеты, истребители и беспилотники. Основное внимание было уделено координации многонациональных сил для оказания помощи другой иностранной армии.

В заключительной части учений происходило полномасштабное теоретическое сражение с высокоинтенсивным артиллерийским огнем и роями беспилотников, наряду с «логистическими проблемами снабжения» межсоюзной дивизии из 25 000 солдат.

Официальные лица Минобороны Франции сообщили СМИ, что «беспилотная война была полностью внедрена в учения под руководством Франции».