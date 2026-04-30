Международный валютный фонд дал совет Азербайджану: побольше частного сектора

«Повышение роли частного сектора в диверсификации, в том числе посредством прямых иностранных инвестиций, требует углубления рынков капитала для расширения доступа частного сектора к финансированию, а также увеличения производительности труда за счет инвестиций в человеческий капитал и продолжения реформ, направленных на борьбу с неформальной занятостью на рынке труда», - говорится в материалах фонда.

По мнению аналитиков МВФ, наряду с недавним прогрессом в мониторинге деятельности государственных предприятий (ГП) сокращение роли регулируемых цен и снижение государственных субсидий, предоставляемых госпредприятиям, будут стимулировать конкуренцию и способствовать оптимизации их деятельности.

«Властям Азербайджана следует продолжать совершенствовать практику раскрытия информации и структуры корпоративного управления ГП, включая назначение независимых членов наблюдательных советов и профессионализацию менеджмента, и одновременно последовательно проводить отчуждение ГП в пользу частного сектора. Необходимо продолжать усилия по совершенствованию управления, прозрачности. Хотя предоставляемые данные в целом являются достаточными для целей надзора, необходима дальнейшая работа по устранению оставшихся пробелов», - отмечает фонд.