Зеленский призвал не поддаваться на уловку России

РФ может согласиться на долгосрочное прекращение огня в обмен на ослабление или отмену санкций. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью Bloomberg.

Президент Украины настойчиво призвал США и Европу сохранить действие санкций против России и не поддаваться попыткам Москвы смягчить их.

«Я думаю, что Россия может поднять вопрос о прекращении огня в обмен на снятие санкций с отдельных предприятий», – подчеркнул Зеленский.

При этом, как отметил глава украинского государства, ему известно, что россияне поднимают вопрос отмены запрета на использование системы SWIFT, чтобы российские банки могли работать.

«Все это представляет большой риск для Украины», – добавил Зеленский.