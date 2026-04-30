Щукин будет управлять Дагестаном

Глава Дагестана Сергей Меликов уходит в отставку в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с представителями Народного Собрания Республики Дагестан. Как пояснил Путин, он собрал их, чтобы обсудить возможную кандидатуру нового руководителя.

«У действующего главы республики, у Сергея Алимовича Меликова, срок заканчивается в сентябре... Он многое сделал, и мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет, идет дальше», – сказал президент России. Он подчеркнул, что следующим главой Дагестана должен быть человек, который сможет решать поставленные задачи.

Представители региона предложили Путину выдвинуть на пост главы республики председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина. Путин его кандидатуру поддержал.

Возглавить правительство представители республики предложили заместителю полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Магомеду Рамазанову. Путин также поддержал его кандидатуру.