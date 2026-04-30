Первая золотая медаль Азербайджана на «Кубке президента-2026»

Второй день соревнований международной регаты по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ «Кубок президента-2026», посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, прошел в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр». Во второй день турнира наши спортсмены удостоились 4 медалей: 1 золотой, 1 серебряной и 2 бронзовых.

В соревнованиях по академической гребле среди спортсменов 2008-2009 годов рождения на дистанции 1500 метров Азер Ильясов завоевал золотую медаль в лодке-одиночке. Алимурад Гаджизаде взял серебро в заезде на байдарке-одиночке на дистанции 500 метров среди спортсменов 2008-2009 годов рождения.

Пара Мустафа Велизаде – Эльмир Тарвердиев стала третьей в заезде байдарок-двоек на 500 метров в борьбе среди спортсменов 2010-2011 годов рождения. Нияз Меликов и Иван Воробжанский поднялись на третью ступень пьедестала почета в заезде байдарок-двоек на дистанции 1000 метров среди спортсменов 2008-2009 годов рождения.

Регата «Кубок президента-2026» завершится 1 мая.