Хазар Бабазаде лидирует на Baku Open с призовым фондом в 50 тысяч долларов

На международном шахматном фестивале Baku Open-2026 сыгран 3-й тур. В главном соревновании - турнире «А» - неожиданно единоличным лидером является 15-й рейтинг-фаворит соревнования Хазар Бабазаде (2480).
Он выиграл все три партии и имеет 3 очка. Но уже завтра Хазара ждет первое серьезное испытание - встреча с индийским гроссмейстером Анандом Пранавом (2596). Это третий номер Baku Open после россиянина Даниила Дубова (2654) и украинца Руслана Пономарева (2636).
После трех туров 19 шахматистов имеют по 2,5 очка. Среди них и азербайджанцы Мурад Ибрагимли, Ниджат Абасов, Мисретдин Искендеров, Сулейман Сулейманлы и Вугар Манафов.
Соревнование проходит в Baku Crystal Hall. Здесь же сегодня прошла церемония открытия с участием министра молодежи и спорта Фарида Гаибова. Президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов сообщил о рекордном количестве участников фестиваля: в турнирах «А», «B» и «С» в сумме выступают 980 шахматистов.
Призовой фонд Baku Open - 50 тысяч долларов. Победитель главного турнира заработает 10 тысяч.
Baku Open является первым соревнованием в серии турниров под названием Chess Tour Azerbaijan. Всего сюда входят восемь стартов.