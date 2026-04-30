Чехия хочет с Бакинским метрополитеном
Чехия хочет с Бакинским метрополитеном

Хазар Бабазаде лидирует на Baku Open с призовым фондом в 50 тысяч долларов

Отдел спорта
21:16 405

На международном шахматном фестивале Baku Open-2026 сыгран 3-й тур. В главном соревновании - турнире «А» - неожиданно единоличным лидером является 15-й рейтинг-фаворит соревнования Хазар Бабазаде (2480). 

Он выиграл все три партии и имеет 3 очка. Но уже завтра Хазара ждет первое серьезное испытание - встреча с индийским гроссмейстером Анандом Пранавом (2596). Это третий номер Baku Open после россиянина Даниила Дубова (2654) и украинца Руслана Пономарева (2636).

После трех туров 19 шахматистов имеют по 2,5 очка. Среди них и азербайджанцы Мурад Ибрагимли, Ниджат Абасов, Мисретдин Искендеров, Сулейман Сулейманлы и Вугар Манафов.

Соревнование проходит в Baku Crystal Hall. Здесь же сегодня прошла церемония открытия с участием министра молодежи и спорта Фарида Гаибова. Президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов сообщил о рекордном количестве участников фестиваля: в турнирах «А», «B» и «С» в сумме выступают 980 шахматистов.

Призовой фонд Baku Open - 50 тысяч долларов. Победитель главного турнира заработает 10 тысяч.

Baku Open является первым соревнованием в серии турниров под названием Chess Tour Azerbaijan. Всего сюда входят восемь стартов.

«Нефтчи» обыграл «Карабах». «Сабах» официально стал чемпионом Азербайджана по футболу
«Нефтчи» обыграл «Карабах». «Сабах» официально стал чемпионом Азербайджана по футболу
22:04 33
CША не выделили Украине ни цента
CША не выделили Украине ни цента
21:38 367
Пациент пытался взорвать врача в Национальном онкоцентре: есть погибший и раненый
Пациент пытался взорвать врача в Национальном онкоцентре: есть погибший и раненый обновлено 19:38
19:38 7508
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
20:35 1457
Куча оружия прибывает в Израиль. Скоро война с Ираном?
Куча оружия прибывает в Израиль. Скоро война с Ираном? обновлено 20:42
20:42 4205
Щукин будет управлять Дагестаном
Щукин будет управлять Дагестаном
19:27 2609
Зеленский призвал не поддаваться на уловку России
Зеленский призвал не поддаваться на уловку России
19:04 2026
«Наезды» США на Германию продолжаются
«Наезды» США на Германию продолжаются обновлено 19:01
19:01 2346
Международный валютный фонд дал совет Азербайджану: побольше частного сектора
Международный валютный фонд дал совет Азербайджану: побольше частного сектора
18:25 2026
Крупнейшие учения Франции
Крупнейшие учения Франции
18:12 1268
Ильхам Алиев объявлен почетным гражданином Ирпеня
Ильхам Алиев объявлен почетным гражданином Ирпеня
17:36 2515

«Нефтчи» обыграл «Карабах». «Сабах» официально стал чемпионом Азербайджана по футболу
«Нефтчи» обыграл «Карабах». «Сабах» официально стал чемпионом Азербайджана по футболу
22:04 33
CША не выделили Украине ни цента
CША не выделили Украине ни цента
21:38 367
Пациент пытался взорвать врача в Национальном онкоцентре: есть погибший и раненый
Пациент пытался взорвать врача в Национальном онкоцентре: есть погибший и раненый обновлено 19:38
19:38 7508
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
20:35 1457
Куча оружия прибывает в Израиль. Скоро война с Ираном?
Куча оружия прибывает в Израиль. Скоро война с Ираном? обновлено 20:42
20:42 4205
Щукин будет управлять Дагестаном
Щукин будет управлять Дагестаном
19:27 2609
Зеленский призвал не поддаваться на уловку России
Зеленский призвал не поддаваться на уловку России
19:04 2026
«Наезды» США на Германию продолжаются
«Наезды» США на Германию продолжаются обновлено 19:01
19:01 2346
Международный валютный фонд дал совет Азербайджану: побольше частного сектора
Международный валютный фонд дал совет Азербайджану: побольше частного сектора
18:25 2026
Крупнейшие учения Франции
Крупнейшие учения Франции
18:12 1268
Ильхам Алиев объявлен почетным гражданином Ирпеня
Ильхам Алиев объявлен почетным гражданином Ирпеня
17:36 2515
