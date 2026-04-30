«Обоюдный настрой» Турции и России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и посол России в Турецкой Республике Сергей Вершинин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, подтвердили «обоюдный настрой» Москвы и Анкары на укрепление взаимовыгодных отношений, сообщает посольство РФ.

«30 апреля чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Турецкой Республике С. В. Вершинин вручил верительные грамоты президенту Турецкой Республики Р. Т. Эрдогану. Р. Т. Эрдоган поздравил С. В. Вершинина со вступлением в должность и пожелал успехов в работе.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества, подтвержден обоюдный настрой Москвы и Анкары на укрепление взаимовыгодных отношений во имя процветания и благополучия народов России и Турции», - говорится в сообщении.