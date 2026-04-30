«Нефтчи» обыграл «Карабах». «Сабах» официально стал чемпионом Азербайджана по футболу

На «Пальмс Спортс Арене» встречались «Нефтчи» и «Карабах». Если четырьмя днями ранее в рамках 29-го тура агдамцы легко обыграли бакинцев со счетом 5:1, то сегодня «Нефтчи» дал настоящий бой и впервые за пять лет одержал победу над «Карабахом» - 2:1.

На 55-й минуте Эмиль Сафаров головой отправил мяч в ворота Матеуша Кохальски. Ответный гол был забит на 85-й минуте: Эльвин Бадалов записал в свой пассив автогол. А уже в добавленное время Бассала Самбу вновь ударом головы принес «Нефтчи» победу в принципиальном противостоянии.

Победа «Нефтчи» сделала «Сабах» впервые в истории официальным чемпионом Азербайджана. Теперь «Карабах» даже теоретически не сможет догнать лидера.