Иран поедет на мундиаль. Трамп: «Он тот еще фрукт»

Сборная Ирана по футболу примет участие в чемпионате мира 2026 года и будет проводить матчи, как и запланировано, на территории США, заявил на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Ванкувере президент организации Джанни Инфантино.

«Иран будет принимать участие в чемпионате мира. Конечно, сборная Ирана будет играть в США. Причина очень простая — нам нужно объединяться, чтобы люди были вместе, в этом наша ответственность. Футбол объединяет мир», — сказал Инфантино, обращаясь к участникам конгресса.

Сборная Ирана на групповом этапе чемпионата мира-2026 должна сыграть с командами Новой Зеландии, Бельгии и Египта. Все матчи запланированы на территории США. Ранее сообщалось, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и участия в нем американцев сборная Ирана может отказаться от участия в турнире, если ей не разрешат сыграть за пределами США.

Рассматривалась возможность переноса игр с участием сборной Ирана в Мексику, но президент страны Клаудия Шейнбаум заявила, что ФИФА не пойдет на такой шаг из-за проблем с логистикой. Инфантино ранее заявил, что сборная Ирана приедет на чемпионат мира.

На сегодняшней пресс-конференции журналист спросил президента США Дональда Трампа, что он думает об участии Ирана в мундиале.

«Если это сказал Джанни, то я не против. Джанни Инфантино — тот еще фрукт», - ответил Трамп.