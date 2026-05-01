Трамп: «Али, поздравляю!»

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поздравил нового премьер-министра Ирака Али аль-Заиди с назначением на этот пост.

«Мы желаем ему успехов в его работе по формированию нового правительства, свободного от терроризма, которое могло бы обеспечить светлое будущее Ирака. Мы с нетерпением ожидаем установления прочных, динамичных и высокопродуктивных новых отношений между Ираком и Соединенными Штатами. Это начало новой замечательной главы в отношениях между нашими странами — процветания, стабильности и успеха, невиданных ранее. Еще раз, Али, ПОЗДРАВЛЯЮ!» - написал Трамп.

27 апреля Координационный совет шиитов Ирака официально выдвинул кандидатуру Али аль-Заиди на пост премьера страны.