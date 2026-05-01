Сербия осталась без денег после выдачи паспорта племяннику Кадырова

00:39 831

Европейский союз приостановил все выплаты Сербии по плану развития из-за отката в судебной системе страны. Об этом на конференции во Фрибурге заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Косс. «Пока это не будет исправлено, страна не сможет получать финансовую поддержку ЕС», — подчеркнула она. Косс добавила, что страна не может «сидеть на двух стульях одновременно», когда она находится на пороге вхождения в Евросоюз.

10 апреля издание Politico писало, что Евросоюз может лишить Сербию финансирования в размере до 1,5 млрд евро из-за отката демократических процессов и тесных связей с Москвой. «Наше беспокойство относительно того, что происходит в Сербии, усиливается — от законов, подрывающих независимость судебной власти, до репрессий против протестующих и вмешательства в независимые СМИ», — заявила тогда Косс.

Сербия не является членом ЕС, но с 2014 года ведет переговоры о вступлении и имеет право на получение грантов для проведения правовых реформ. После начала войны в Украине президент Сербии Александар Вучич пытается балансировать между курсом на евроинтеграцию (получая финансирование из Брюсселя) и сохранением тесных связей с Россией, против которой до сих пор не ввел санкции. По данным источников Politico, в последние недели внутри Еврокомиссии предпринимались попытки приостановить выделение средств Белграду.

Дополнительно на фоне недовольства Европы Белградом 27 апреля стало известно, что Сербия выдала паспорт Якубу Закриеву — племяннику главы Чечни Рамзана Кадырова. Документ был получен в особом порядке, применяемом в отношении отличившихся деятелей бизнеса, науки, спорта или искусства (при этом проживание в стране и отказ от другого гражданства не требуются).

За какие именно заслуги родственник Кадырова удостоился такой чести — неясно. Однако уже на следующий день — после поднявшейся в СМИ шумихи — правительство Сербии аннулировало гражданство Закриева, заявив, что он «может рассматриваться как потенциальная угроза национальной безопасности».

