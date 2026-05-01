Генерал Кейн обвинил Россию

Россия совершала «некие действия», чтобы помочь иранским военным противостоять США. Об этом заявил во время слушаний в Конгрессе председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, пишет The Guardian.

Так генерал прокомментировал реплику сенатора Роджера Уикера, который высказал мнение, что Россия «предпринимает серьезные усилия, чтобы подорвать наши успехи в Иране», и попросил Кейна прокомментировать эту информацию.

«Там точно есть какие-то действия», - сказал генерал, отказавшись вдаваться в подробности, ссылаясь на публичный характер слушаний.

Уикер подчеркнул, что действия Москвы направлены на подрыв американских усилий.

«Нет сомнений, что Россия Владимира Путина принимает серьезные меры, чтобы подорвать наши усилия по успеху в Иране», - заявил он.