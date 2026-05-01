Чехия хочет с Бакинским метрополитеном
Чехия хочет с Бакинским метрополитеном

Израиль срочно перебросил лазерное оружие в Эмираты

Издание Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщает, что Израиль направил в Объединенные Арабские Эмираты высокотехнологичные системы вооружений, включая передовую лазерную систему ПРО «Ор Эйтан», чтобы помочь защитить ОАЭ от иранских ракет и дронов.

По утверждению двух информированных источников, Израиль срочно направил легкую систему наблюдения под названием Spectro, которая помогла ОАЭ обнаруживать приближающиеся дроны, особенно «шахеды», на расстоянии до 20 км. Также была направлена версия лазерной системы противовоздушной обороны «Ор Эйтан».

Обе системы считаются оборонительными и дополнили систему ПВО «Железный купол», которая также была направлена в ОАЭ вместе с «несколькими десятками» израильских военнослужащих для ее обслуживания, сообщили источники. О развертывании «Железного купола» в ОАЭ первым сообщил портал Axios.

Компания Elbit Systems, производящая Spectro, и Rafael Advanced Defense Systems, основной разработчик «Ор Эйтан», отказались от комментариев. Министерство обороны Израиля также отказалось от комментариев. ОАЭ не ответили на запрос о комментарии.

ЭТО ВАЖНО

Трамп рассказал о секретном оружии США
Трамп рассказал о секретном оружии США
01:52 313
Трамп: Иран спит и видит...
Трамп: Иран спит и видит... обновлено 01:14
01:14 11050
Президент Сербии о самой важной поездке после Азербайджана
Президент Сербии о самой важной поездке после Азербайджана
01:26 369
Генерал Кейн обвинил Россию
Генерал Кейн обвинил Россию
00:52 897
Трамп: «Али, поздравляю!»
Трамп: «Али, поздравляю!»
00:20 1940
Иран поедет на мундиаль. Трамп: «Он тот еще фрукт»
Иран поедет на мундиаль. Трамп: «Он тот еще фрукт»
30 апреля 2026, 23:22 1700
Ультраправые за Израиль
Ультраправые за Израиль
30 апреля 2026, 22:57 1454
«Нефтчи» обыграл «Карабах». «Сабах» официально стал чемпионом Азербайджана по футболу
«Нефтчи» обыграл «Карабах». «Сабах» официально стал чемпионом Азербайджана по футболу ВИДЕО
30 апреля 2026, 22:04 2068
CША не выделили Украине ни цента
CША не выделили Украине ни цента
30 апреля 2026, 21:38 2344
Пациент пытался взорвать врача в Национальном онкоцентре: есть погибший и раненый
Пациент пытался взорвать врача в Национальном онкоцентре: есть погибший и раненый обновлено 19:38
30 апреля 2026, 19:38 10663
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
30 апреля 2026, 20:35 3217
