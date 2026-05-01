Трамп рассказал о секретном оружии США

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что секретное оружие вооруженных сил США, которое он назвал «дискомбобулятор», во время операции по похищению Николаса Мадуро полностью вывело из строя оборудование венесуэльских военных.

«У нашей армии нет равных. Знаете, когда мы атаковали Венесуэлу, их оборудование... ничего не работало. Оборудование было хорошее, но оно было «дискомбобулировано», — отметил Трамп.

«Понимаете, что это значит? Они нажимают на кнопки — а ничего не работает. Они говорят: «Что, черт возьми, происходит?» Они слышали этот странный жужжащий звук, доносившийся с высоты. Удивительно, насколько великолепна наша армия», — добавил он.