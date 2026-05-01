Туапсе снова горит: новая атака

В ночь на пятницу морской терминал в Туапсе уже в четвертый раз за последние недели атаковали украинские беспилотники, в результате произошло возгорание, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По данным оперштаба, никто не пострадал. В тушении огня участвуют 128 человек и 41 единица техники.

В последние две недели в Туапсе продолжалось тушение масштабного пожара на нефтеперерабатывающем заводе, который возник после трех ударов украинских дронов. Из города сообщали об экологической катастрофе, выпадали «нефтяные дожди», в море образовалось нефтяное пятно.