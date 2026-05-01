Туапсе снова горит: новая атака

В ночь на пятницу морской терминал в Туапсе уже в четвертый раз за последние недели атаковали украинские беспилотники, в результате произошло возгорание, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
По данным оперштаба, никто не пострадал. В тушении огня участвуют 128 человек и 41 единица техники.
В последние две недели в Туапсе продолжалось тушение масштабного пожара на нефтеперерабатывающем заводе, который возник после трех ударов украинских дронов. Из города сообщали об экологической катастрофе, выпадали «нефтяные дожди», в море образовалось нефтяное пятно.
16 апреля порт Туапсе подвергся атаке БПЛА, обломки упали на территории предприятий в районе порта, возник пожар, который полностью ликвидировали 19 апреля. Reuters сообщало, что в результате удара дронов принадлежащий «Роснефти» Туапсинский НПЗ был вынужден приостановить переработку нефти.
20 апреля в результате еще одной атаки БПЛА возникли пожары на территории нефтепродуктового резервуарного парка в районе портового терминала в Туапсе, была повреждена транспортная инфраструктура. Пожар потушили 24 апреля.
28 апреля после очередной атаки беспилотников пожар возник на Туапсинском НПЗ, произошел разлив нефтепродуктов. Возгорание на НПЗ было ликвидировано 30 апреля.