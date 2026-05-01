Иран достает ракеты из-под земли

Иранские вооруженные силы в последние дни нарастили темпы восполнения израсходованных ракет за счет извлечения запасов из подземных хранилищ, чтобы обеспечить возможность быстрого реагирования в случае возобновления США военной операции, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.

15 апреля CNN сообщил, что Иран, пользуясь перемирием, ведет раскопки заваленных в результате американо-израильских ударов входов в подземные хранилища баллистических ракет. По оценкам американской разведки, примерно половина иранских ракетных установок осталась целой после месяца боевых действий. Многие из этих пусковых установок могли быть погребены в подземных хранилищах в результате ударов, нанесенных по входам.

«Иран в последние дни лишь ускорил усилия по извлечению своих ракет и других боеприпасов, поскольку вероятность возобновления войны возрастает на фоне очевидно зашедших в тупик переговоров о ее прекращении», - подчеркнули чиновники, отметив, что еще до начала боевых действий Иран спрятал под землей большое количество баллистических ракет и пусковых установок.

По словам источников, США считают, что иранские власти хотят быстро восстановить свои возможности по запуску беспилотников и баллистических ракет, чтобы иметь возможность наносить удары по всему Ближнему Востоку.

Они указали, что Иран использует перемирие с США для извлечения ракет и других боеприпасов из подземных хранилищ, в том числе из тех, входы в которые были завалены в ходе недавних американских авиаударов.

«Никто не знает, что с переговорами, кроме меня и еще пары человек», - сказал Трамп журналистам в Белом доме, его слова приводит CNN.

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто, кроме него самого и еще нескольких людей, не осведомлен о реальном состоянии переговоров с Ираном, предположив, что переговоры продвигаются, несмотря на публичную видимость тупика.

В ночь на пятницу американский лидер в интервью порталу Newsmax заявил, что США в рамках урегулирования конфликта не согласятся снабжать Иран ядерными материалами, предназначенными «для использования в мирных целях». Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что американские переговорщики якобы предлагали снабжать Иран подобными материалами в обмен на согласие прекратить работать над ядерной программой.

«Я бы этого не одобрил. Не одобрил бы. Я ничего им не даю. У них либо будет ядерное оружие, либо нет. А если будет, то у них большие проблемы», — сказал Трамп в интервью Newsmax.

Президент США также отметил, что Вашингтону нужна не только победа над Тегераном, но и гарантии того, что исламская республика никогда не будет обладать ядерным оружием.

«Я вам скажу, что Иран применил бы ядерное оружие, если бы оно у него было. Я имею дело с этими людьми. Я знаю этих людей. Они применят свое ядерное оружие, и мы не дадим им шанса это сделать», — сказал Трамп.

Тем временем пакистанские посредники ожидают от Ирана пересмотренного мирного предложения после того, как президент США Дональд Трамп отклонил предыдущий вариант. По словам источников, ответ может поступить к пятнице.

Американский лидер 29 апреля отверг предложение Ирана по заключению мирной сделки. Он заявил, что США намерены продолжать блокаду иранских портов.

Axios ранее писал, что Трамп должен провести встречу с командующим Центральным командованием США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером, на которой Купер представит президенту США три плана действий против Ирана. Так, первый план означает мощные удары США по Ирану, второй — захват части Ормузского пролива для возобновления прохода коммерческих судов, третий — сухопутную операцию спецназа по поиску иранских запасов высокообогащенного урана.

В то же время из Ирана продолжают звучать угрозы в отношении стран Персидского залива. Махмуд Набавиан, член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана, заявил, что любое нападение на высшее руководство Ирана повлечет за собой последствия для всего региона. «Если будет совершено какое-либо нападение на наших великих лидеров, ни один из королей арабских стран, ни их дворцы в регионе не останутся невредимыми. Правители стран региона должны серьезно отнестись к этой угрозе и предотвратить деятельность военных баз, созданных на их территории», — приводит слова Набавиана издание Iran International.

Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь, ссылаясь на информацию, полученную им из брифингов и других источников, заявил CNN, что «неминуемый военный удар (по Ирану) вполне реален».

«У меня сложилось впечатление…, что неминуемый военный удар вполне реален», — утверждал он, добавив, что это «вызывает глубокую тревогу, поскольку вполне может подвергнуть опасности американских сыновей и дочерей и привести к потенциальным массовым жертвам».

Блюменталь сказал: «Я не могу быть более конкретным… Я не могу с уверенностью сказать, когда это произойдет, но это вполне рассматривается как потенциальный план». Он добавил, что, по его мнению, это «не должно никого удивлять, потому что военные руководители, участвующие в этой работе, говорили об этом уже некоторое время».