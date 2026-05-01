Крупная покупка сыновей Трампа в Казахстане

08:57 2018

Сыновья президента США Дональда Трампа, Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший, стали совладельцами компании, связанной с разработкой вольфрамовых месторождений в Казахстане. Об этом сообщает Finacial Times со ссылкой на источники.

По словам источников газеты, братья Трамп в августе 2025 года приобрели долю в строительной группе Skyline Builders. После серии сделок Skyline получила 20% в компании Kaz Resources, связанной с инвестиционной группой Cove Capital. Впоследствии Kaz Resources и структура Cove Kaz Capital, контролирующая проекты в Казахстане, объединились с Skyline. Новая компания планирует провести публичное размещение акций на бирже Nasdaq под брендом Kaz Resources, пишет FT.

Издание напоминает, что в прошлом году Экспортно-импортный банк США (US Export-Import Bank) и Корпорация финансового развития (DFC, Development Finance Corporation) одобрили выделение до $1,6 млрд на поддержку проектов по добыче вольфрама в Казахстане. Контрольный пакет (70%) в этих проектах получила структура Cove Kaz Capital.

Представитель Трампа-младшего заявил FT, что тот выступает пассивным инвестором и не участвует в операционной деятельности, а также не взаимодействует с федеральными органами власти в интересах компаний, в которые инвестирует.

