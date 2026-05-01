Россия и США обсуждают перемирие в Украине в обмен на смягчение санкций.

Как сообщил РБК-Украина осведомленный источник в украинских органах власти, в роли повода для частичной отмены ограничений может быть представлена потенциальная готовность РФ пойти на прекращение огня в Украине.

По словам собеседника, рассматривается сценарий старта с кратковременного перемирия, например на семь дней, в обмен на которое предполагается точечное снятие санкций. В этой ситуации США смогут заявить о прекращении боевых действий, а президент России Владимир Путин добьется ослабления экономического давления и роста доходов. Подобная сделка фактически является обменом без предоставления гарантий безопасности, что неприемлемо для украинской стороны.

Однако власти Украины считают такой подход рискованным и допускают, что речь может идти о временном прекращении огня в обмен на послабления для отдельных компаний или банков.