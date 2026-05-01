Каков американский контингент в Европе?

Соединенные Штаты дислоцируют в Европе приблизительно 80 тыс. своих военнослужащих, но численность и структура этого контингента постоянно корректируются с учетом изменений международной обстановки. Об этом сообщил представитель Европейского командования (EUCOM) Вооруженных сил США.

«В настоящее время на европейском театре военных действий [ТВД] размещено около 80 тыс. военнослужащих США. Примерно 38 тыс. из них находятся на постоянной и ротационной основах в Германии», - сказал представитель EUCOM. Он уточнил, что в ФРГ эти силы дислоцированы в «таких точках, как Висбаден, Рейн-Пфальц, Штутгарт и Бавария». «Эта численность постоянно колеблется, практически на ежемесячной основе. Эти колебания объясняются плановыми учениями и ротацией сил на ТВД», - заявил представитель Европейского командования ВС США.

Как заявил 29 апреля американский президент Дональд Трамп, США рассматривают возможность сокращения своего дислоцированного на территории Германии воинского контингента и вскоре примут решение на этот счет. Отвечая 30 апреля на вопросы журналистов, Трамп допустил, что США могут сократить численность своих войск не только в ФРГ, но и в Италии и Испании.