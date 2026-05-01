Вооруженное нападение в американской школе: есть раненые

По меньшей мере пять человек получили ранения в четверг в результате нападения с ножом в средней школе в Такоме, штат Вашингтон. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на власти.

Инцидент произошел в средней школе Генри Фосса (Henry Foss High School).

По словам представителя департамента полиции Такомы Шелби Бойд, полицию вызвали в школу после сообщения о возможной поножовщине или драке. Прибыв на место, офицеры обнаружили четырех раненых учеников и пострадавшего сотрудника школьной службы безопасности. Все пять жертв, а также подозреваемый получили колотые или резаные раны.

Подозреваемый, который является учеником этой школы, был задержан на месте происшествия. Пятеро пострадавших и сам нападавший были доставлены в несколько местных больниц. Представитель пожарной службы Такомы Челси Шепард сообщила CBS News по электронной почте, что четверо пациентов находились в критическом состоянии, а один получил легкие травмы.