Пезешкиан и Галибаф хотят отстранить Аракчи?

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф добиваются отставки главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, обвинив его в выполнении указаний командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ахмада Вахиди в переговорах с США без уведомления об этом политического руководства, утверждает Iran International со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что последние две недели Аракчи действовал в полной координации с Вахиди, не информируя при этом о них Пезешкиана.

По словам источников, сложившаяся ситуация вызвала недовольство у президента страны, который заявил своему окружению, что уволит Аракчи, если такое продолжится.