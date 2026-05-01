Казахстан о расследовании крушения самолета AZAL

«В настоящее время комиссия по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer 190 4K-AZ65 авиакомпании Azerbaijan Airlines продолжает свою работу в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой, установленными приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации», - отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что после завершения расследования окончательный отчет будет опубликован на официальном сайте Минтранса Казахстана.

«В отчете будут отражены установленные причины авиационного происшествия, а также выводы и рекомендации комиссии», - сообщили в министерстве.

Напомним, 25 декабря 2024 года самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек, выжили 29 человек, включая троих детей. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства, произошедшего в воздушном пространстве России над Грозным. Азербайджан и Россия в апреле 2026 года достигли договоренностей по урегулированию последствий трагедии с крушением самолета AZAL, включая выплату компенсаций семьям жертв и пострадавшим.