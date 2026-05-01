Китай призывает Америку «сделать правильный выбор»

Министр иностранных дел Китая Ван И во время разговора с госсекретарем США Марко Рубио призвал Вашингтон «сделать правильный выбор» по вопросу Тайваня, указав, что это необходимо для укрепления сотрудничества и обеспечения мира во всем мире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление МИД Китая.

«Вопрос Тайваня касается ключевых интересов Китая. США должны придерживаться своих обещаний и сделать правильный выбор, чтобы открыть новое пространство для китайско-американского сотрудничества и приложить должные усилия для мира во всем мире», - призвал глава МИД Китая.

Ван И подчеркнул, что тайваньский вопрос остается «крупнейшим источником риска» в отношениях между двумя странами: «Обе стороны должны защищать с трудом достигнутую стабильность, хорошо подготовиться к важным встречам на высоком уровне, расширять сотрудничество и урегулировать разногласия».