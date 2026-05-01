Снова Одесса. Горят многоэтажки

В ночь на 1 мая в результате атаки российских беспилотников в Одессе произошли пожары в двух многоэтажных домах, рассказал глава городской военной администрации Сергей Лысак.
«Зафиксирован пожар в 16-этажке. Также есть попадание еще в одну высотку — там произошло возгорание на 11-м и 12-м этажах», — сказал он.
Позже Лысак уточнил, что повреждены жилые дома Хаджибейского района. По данным спасателей, два человека получили ранения, еще 25 обратились за помощью психологов.
В Одесской области, рассказал глава военной администрации региона Олег Кипер, повреждена портовая инфраструктура.
За ночь 1 мая ВС РФ запустили по территориям Украины 210 беспилотников, из которых 140 — ударные «Шахеды». ПВО Украины обезвредила 190 дронов, есть попадания на 14 локациях.
Предыдущая атака российских беспилотников на Одессу была 30 апреля. Пострадали 20 человек.