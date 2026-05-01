Снова Одесса. Горят многоэтажки

В ночь на 1 мая в результате атаки российских беспилотников в Одессе произошли пожары в двух многоэтажных домах, рассказал глава городской военной администрации Сергей Лысак.

«Зафиксирован пожар в 16-этажке. Также есть попадание еще в одну высотку — там произошло возгорание на 11-м и 12-м этажах», — сказал он.