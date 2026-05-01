ЧП на американском эсминце

На борту американского эскадронного миноносца USS Higgins произошло крупное возгорание в зоне Индо-Тихоокеанского командования США. Об этом сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на заявление американского чиновника.

В материале указывается, что судно, оснащенное управляемыми ракетами, является опорой передового присутствия ВМС США в Азии.

Из-за пожара на эсминце повредилось электроснабжение и двигательная установка.

Причины ЧП выясняются. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по эсминцу ВМС США в Индийском океане.