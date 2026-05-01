Подготовка покушения на принцесс

Правоохранительные органы Нидерландов задержали подозреваемого в подготовке покушения на убийство принцессы Амалии и ее сестры принцессы Алексии.

По сообщению газеты Algemeen Dagblad со ссылкой на данные прокуратуры, подозреваемым оказался 33-летний уроженец Гааги. По версии следствия, подготовка к преступлению началась еще в феврале. В ходе обысков у задержанного обнаружили два топора, на которых были вырезаны имена принцесс. Первое судебное слушание по делу назначено на 4 мая.

Это не первый случай, когда принцесса Амалия сталкивается с угрозами. В 2022 году из-за серьезных угроз принцесса Амалия была вынуждена съехать из студенческого общежития в Амстердаме и вернуться во дворец под усиленную охрану.