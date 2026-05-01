Чехия хочет с Бакинским метрополитеном
Азербайджан вызвал посла Евросоюза

11:02 679

Посол Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Марияна Куюнджич вызвана в Министерство иностранных дел Азербайджана.

Как сообщает МИД, послу вручена нота протеста в связи с антиазербайджанской резолюцией, принятой Европейским парламентом 30 апреля.

«На встрече были решительно осуждены необоснованные и предвзятые положения в отношении нашей страны, содержащиеся в резолюции Европейского парламента от 30 апреля. В этой связи послу была вручена нота протеста», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что положения резолюции искажают реальность, противоречат принципам объективности, а также обязательствам по уважению суверенитета и территориальной целостности государств.

В сообщении МИД Азербайджана указывается, что подобный подход Европейского парламента негативно влияет на процесс нормализации в регионе, а также на перспективы отношений между Азербайджаном и Евросоюзом.

В МИД заявили, что утверждения, содержащиеся в резолюции, о возвращении армянских жителей в Карабахский регион абсолютно необоснованны, а подобные призывы носят характер вмешательства во внутренние дела Азербайджана. «До сведения посла ЕС было доведено, что, несмотря на план реинтеграции, представленный в 2023 году в соответствии с Конституцией Азербайджана, армянские жители покинули регион на добровольной основе. Заявления, утверждающие обратное, являются ложными», - говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече отмечалось, что призывы к освобождению лиц армянского происхождения, представляемых как «военнопленные», юридически неприемлемы.

В МИД Азербайджана послу ЕС напомнили, что азербайджанская сторона, руководствуясь гуманитарными принципами, освободила многих заключенных и предприняла шаги по укреплению доверия. В то же время лица, в отношении которых вынесены судебные приговоры, обвиняются в совершении тяжких преступлений, включая терроризм, диверсии и военные преступления.

Также подчеркивается, что утверждения об «уничтожении культурного и религиозного наследия» совершенно необоснованны и неприемлемы. При этом было обращено внимание на то, что факты масштабного разрушения и осквернения культурного и религиозного наследия Азербайджана в период оккупации не получили должной оценки со стороны европейских институтов.

В ходе встречи МИД Азербайджана призвал представителя ЕС предотвращать подобные шаги, наносящие ущерб азербайджано-европейским отношениям, а также процессу мира и нормализации в регионе.

Снова Одесса. Горят многоэтажки
Снова Одесса. Горят многоэтажки
10:54 354
Иран достает ракеты из-под земли
Иран достает ракеты из-под земли обновлено 10:48
10:48 2409
Перемирие в Украине в обмен на смягчение санкций
Перемирие в Украине в обмен на смягчение санкций Переговоры Москва – Вашингтон
10:02 1067
Казахстан о расследовании крушения самолета AZAL
Казахстан о расследовании крушения самолета AZAL
10:34 888
Пезешкиан и Галибаф хотят отстранить Аракчи?
Пезешкиан и Галибаф хотят отстранить Аракчи?
10:20 1047
Трамп рассказал о секретном оружии США
Трамп рассказал о секретном оружии США
01:52 4973
Трамп: Иран спит и видит...
Трамп: Иран спит и видит... обновлено 01:14
01:14 14984
Президент Сербии о самой важной поездке после Азербайджана
Президент Сербии о самой важной поездке после Азербайджана
01:26 3418
Генерал Кейн обвинил Россию
Генерал Кейн обвинил Россию
00:52 4439
Трамп: «Али, поздравляю!»
Трамп: «Али, поздравляю!»
00:20 7614
Иран поедет на мундиаль. Трамп: «Он тот еще фрукт»
Иран поедет на мундиаль. Трамп: «Он тот еще фрукт»
30 апреля 2026, 23:22 4170

