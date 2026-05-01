Пентагон об отсчете срока операции в Иране

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что установленный законом 60-дневный срок для проведения военной операции без одобрения Конгресса в отношении Ирана в настоящий момент не действует из-за введенного режима прекращения огня.

Речь идет о норме, закрепленной в законе о военных полномочиях 1973 года, которая ограничивает использование вооруженных сил за рубежом без санкции законодателей.

С учетом этих положений срок, в рамках которого администрация могла вести операцию без согласования с Конгрессом, должен был завершиться 1 мая. Однако, по словам министра, действующее перемирие влияет на отсчет этого периода, который либо временно приостановлен, либо полностью прекращен на время соблюдения договоренностей о прекращении огня.

Отвечая на вопросы о возможных дальнейших действиях, Хегсет отметил, что решения о необходимости обращения к Конгрессу будут приниматься в Белом доме с участием юридических советников. Он также допустил, что власти США могут обратиться за дополнительным финансированием для покрытия расходов, связанных с военными действиями против Ирана.