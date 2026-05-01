Цена на нефть марки Brent выросла на 0,8% - до 111,29 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate также выросла на 0,4% - до 105,44 доллара за баррель.

Цены на нефть выросли в пятницу, поскольку продолжающееся противостояние вокруг Ирана продолжает оказывать давление на рынки.

Цены на нефть растут вторую неделю на фоне полной блокады иранских портов в Ормузском проливе, при этом некоторые страны могут столкнуться с серьезным дефицитом уже в июне. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации, рынок отреагировал на риски длительного закрытия Ормузского пролива - одного из ключевых маршрутов поставок нефти в мире. До войны (между США и Ираном - ред.) через него транспортировали около 20% глобальных поставок нефти.

Агентство отмечает, что за последние две недели цены на нефть выросли более чем на 25%. Причиной стало затягивание переговоров и фактическое блокирование важного морского пути, что вызвало резкие колебания на рынке и изменение структуры фьючерсов.

«Каждый день продолжает быть приключением, но также шансом быстро заработать деньги», - отметил аналитик нефтяного рынка Карл Ларри.

Как отмечает Bloomberg, в компании ConocoPhillips предупреждают о риске «критической нехватки» ресурса для отдельных государств. По словам финансового директора Энди О'Брайена, ситуация может существенно ухудшиться уже в ближайшие месяцы.