Двухметровую Афину обнаружили в Турции

В древнем городе Лаодикея на западе Турции в комплексе Западного театра археологи обнаружили мраморную статую Афины высотой около двух метров. Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой сообщил о находке.

Изваяние лежало в щебневой засыпке за внешней стеной сцены. Голову божества пока не обнаружили. Скульптура из белого мрамора задрапирована в тонкий пеплос и плащ, на груди размещена эгида с головой Медузы и змеями. Складки ткани проработаны с высокой детализацией, при этом задняя часть фигуры осталась незаконченной — статуя была рассчитана на фронтальный обзор между колоннами сооружения.

Театр, датируемый II веком до н. э., служил декорационной площадкой для гомеровских эпосов. Среди сюжетов, украшавших комплекс,— сцены из «Одиссеи»: встреча с циклопом Полифемом и морским чудовищем Сциллой. Стиль работы относят к эпохе римского императора Августа.