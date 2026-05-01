МЧС инструктирует

В рамках подготовки к 13-й сессии Всемирного форума городов, которая пройдет в Баку, Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана организует в столице просветительские мероприятия по вопросам пожарной безопасности в местах массового пребывания людей, в том числе в гостиницах.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, участников подробно информируют о способах предотвращения пожаров, необходимых правилах поведения в случае их возникновения, разъясняется важность правильного использования планов эвакуации. Кроме того, подчеркивается необходимость поддержания территорий в чистоте, обеспечения исправного состояния систем противопожарного водоснабжения, постоянного свободного доступа к эвакуационным выходам и оснащения объектов первичными средствами пожаротушения.

В ходе мероприятий демонстрируются правила использования первичных средств пожаротушения, распространяются информационные брошюры и печатные материалы для размещения в гостиничных номерах, а также даются ответы на вопросы участников.