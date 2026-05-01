Прикрыли загрязняющую Каспий птицебойню

Птицебойня в селе Сутамурдов Ленкоранского района загрязняет Каспийское море. Информация об этом распространяется в социальных сетях уже несколько дней.

В Службе государственного контроля за использованием и охраной вод при Агентстве водных ресурсов Азербайджана сообщили haqqin.az, что в отношении птицебойни, загрязняющей Каспий, приняты административные меры. Служба выявила нарушение законодательства на птицебойне.

На основании кадров, распространенных в социальных сетях, была проведена совместная проверка территории с участием сотрудников нескольких организаций. Установлено, что сточные воды, образующиеся в результате производственного процесса на птицебойне, сбрасывались непосредственно в Каспийское море по грунтовому каналу без прохождения каких-либо очистных сооружений. По результатам анализа было подтверждено, что содержание загрязняющих веществ в сточных водах превышает норму, и вода сбрасывается в море без очистки.

В связи с этим были приняты соответствующие меры.