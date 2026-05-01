Секретная предсмертная записка Эпштейна

В здании суда в Нью-Йорке хранится засекреченная предсмертная записка финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает The New York Times.

Утверждается, что ее обнаружил сокамерник финансиста Николас Тартаглионе в 2019 году. Документ не был опубликован Минюстом США, несмотря на серию публикаций архива Эпштейна, насчитывающего миллионы страниц. Газете не получилось обнаружить записку в рассекреченных материалах. По сведениям издания, записка была засекречена федеральным судьей в рамках уголовного дела сокамерника финансиста.

В Минюсте США сообщили изданию, что не ознакомились с ее содержанием. В случае, если записка действительно была написана Эпштейном, она могла бы пролить свет на его душевное состояние перед кончиной, пишет NYT.

В 2008 году Эпштейн признал вину в организации проституции и получил мягкий приговор. В 2019 году его вновь арестовали по обвинениям в торговле несовершеннолетними. В августе того же года финансист покончил с собой в тюрьме.