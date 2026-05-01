Аракчи «разоблачает» Пентагон

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил Пентагон в предоставлении недостоверной информации о расходах США на конфликт с Ираном.
В своем посте в соцсети X он заявил, что «текущая «авантюра» Израиля обошлась Соединенным Штатам в $100 млрд», что почти в четыре раза превышает официально объявленную сумму.
The Pentagon is lying. Netanyahu's gamble has directly cost America $100b so far, four times what is claimed.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 1, 2026
Indirect costs for U.S. taxpayers are FAR higher. Monthly bill for each American household is $500 and rising fast.
Israel First always means America Last.
Министр подчеркнул, что косвенные расходы для американских налогоплательщиков еще выше, а «ежемесячный счет для каждой семьи в США уже составляет $500 и продолжает быстро расти».
Аракчи также возложил ответственность на Израиль, отметив: «Израиль прежде всего» всегда означает «Америка в последнюю очередь».