В Турции столкновения марксистов с полицией

В рамках подготовки к 1 Мая — Дню труда и солидарности — в Стамбуле были приняты масштабные меры безопасности. По распоряжению губернаторства Стамбула площадь Кадыкёй закрыта для движения транспорта, на территории размещены многочисленные отряды спецназа полиции. Как и в прошлые годы, проведение первомайских торжеств на площади Таксим в этом году не разрешено.

Между тем сообщается о вмешательстве в действия некоторых групп, пытавшихся пройти маршем от Бешикташа к Таксиму. Кроме того, группа примерно из 40 человек попыталась перекрыть движение на европейской стороне моста Мучеников 15 июля с целью проведения акции протеста. Полиция вмешалась в действия группы, зафиксированной камерами наблюдения.

В Меджидийекёе также произошло вмешательство полиции в действия группы, пытавшейся провести несанкционированную демонстрацию. Полицейские силы перекрыли дорогу в направлении Меджидийекёя и Шишли. В Бешикташе полиция также пресекла попытки несанкционированных выступлений. Отмечается, что демонстрация была организована Партией народного освобождения, которая считается марксистско-ленинской партией.

Наряду с этим многие профсоюзы провели акции, посвященные 1 Мая — Дню труда и солидарности, на территориях, разрешенных губернаторством.